«Tatort»-Folgen gehen wegen Corona aus

Müssen wir in Zukunft am Sonntagabend auf den «Tatort» verzichten? Ein Mitarbeiter der Produktionsfirma hat bei «Bild» geäussert, dass es Engpässe im Programm geben wird, denn viele Drehs wurden wegen der Coronakrise abgebrochen oder verschoben. «Spätestens im Oktober werden keine neuen, fertigen Folgen mehr zur Verfügung stehen», so der Mitarbeiter. Bei dem Sender ARD kann man noch nicht viel mehr dazu sagen. «Es ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar, ob die Filme für alle Sonntagsplätze rechtzeitig fertiggestellt werden können», sagt ein Sprecher zur Zeitung. Betroffen seien diverse Folgen, darunter auch die Jubiläums-Folge. Gemäss Bild-Informationen sollen die Folgen erst 2021 sendefertig sein.

ARD hat die «Tatort»-Sommerpause auf jeden Fall um zwei Wochen verlängert. Sie dauert vom 21. Juni bis 30. August.

(red.)