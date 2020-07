Vater baut Kindern Piratenschiff – doch Nachbarn spielen nicht mit

Coronabedingt sind viele Aktivitäten für Kinder abgesagt. Um den Jungen die Zeit zu Hause zu versüssen, liess sich John Konstantinidis aus Toronto etwas Besonderes einfallen. Er kreierte für seine zwei Söhne einen gigantischen Spielplatz im eigenen Garten. Ein Piratenschiff mit integriertem Pool, echtem Steuerrad und einer aufziehbaren Treppe.

Kinder vergötterten das Schiff

Acht Wochen lang bastelte John Konstantinidis am Schiff. «Die Kinder liebten es mehr als alles in der Welt», sagte er nach der Vollendung dem kanadischen Privatsender CTV. So sieht es auf dem Deck des Schiffs aus.