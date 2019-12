Die Weihnachtszeit ist nicht nur Zeit der Liebe und der Besinnung, es ist auch die Zeit des Kaufrauschs oder des Konsum-Wahnsinns. Während der Adventszeit werden so viele Geschenke gekauft wie sonst nie.

Und nach Weihnachten wird zurückgebracht oder getauscht was das Zeug hält. In Grossbritannien und Neuseeland zeichnet sich ein neuer Trend ab. Auf Ebay, Gumtree oder TradeMe werden die ungewollten Weihnachtsgeschenke unter dem Namen «unwanted christmas gift» wieder verkauft. Manchmal sind die Geschenke sogar noch in Geschenkpapier verpackt.

Aktivität auf Ebay steigt an Heiligabend

Auch im deutschsprachigen Raum zeichnet sich ein Trend mit dem Verkaufen von Weihnachtsgeschenken ab. Während die Tätigkeit auf Ebay am Nachmittag des Heiligabend sinkt, steigt die Aktivität ab 20 Uhr bereits wieder an. «Der Grund dafür ist, dass viele Geld geschenkt bekommen und dann online shoppen gehen. Aber natürlich verkaufen auch viele Nutzer Geschenke, die ihnen nicht gefallen», so Ebay.

Verkauf von verpackten Geschenken nicht erlaubt

Einen Trend zum Verkauf von verpackten Geschenken gebe es aber nicht, denn solche «Überraschungsangebote» seien nicht erlaubt. «Es muss immer klar ersichtlich sein, was verkauft wird», erklärt die Medienstelle von Ebay gegenüber FM1Today. Nach Weihnachten verkauft werden hauptsächlich Schmuck oder Parfüm oder auch Socken und unbeliebte Haushaltsartikel.

Aber wieso werden Geschenke auf Plattformen wie Ebay verkauft, anstatt zurück ins Geschäft gebracht und umgetauscht? «Es könnte daran liegen, dass die Beschenkten sich nicht trauen zuzugeben, dass sie genau dieses Geschenk schon besitzen oder es ihnen nicht gefällt», mutmasst Ebay.

Was tun, wenn das Geschenk nicht passt? Hier ein paar Ideen:

1. Zurückbringen