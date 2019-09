Taschen gehören zu den besseren Accessoires: Sie sehen gut aus und bieten zum Teil erstaunlich viel Stauraum. Vor allem (aber nicht nur) Frauen führen damit eine enorme Menge an praktischen Gegenständen mit sich. Oder absolut nutzlosen Kram. Doch so eine unzertrennliche Beziehung manche Menschen zu ihren meist ledernen Begleitern auch haben: Die beiden rein aufgrund der Optik in Verbindung zu bringen, ist manchmal gar nicht so einfach. Für dich kein Problem? Versuch's doch mal – wir haben St.Gallerinnen und St.Galler und ihre Taschen voneinander getrennt.