Der Pöstler Nathan Evans aus Schottland reitet gerade auf einer Erfolgswelle: Nathan kennt man jedoch nicht, weil er ein besonders guter Briefträger ist, sondern wegen seines Covers des neuseeländischen Seefahrerliedes «Wellerman». Der 26-Jährige lud auf Tiktok ein Video dieses Sea Shantys hoch – und landete einen Hit. Seit vergangener Woche ist das alte Walfängerlied «Wellerman» in den Top 40 der britischen Charts und auf officialcharts.com ist das Lied seit Dienstag sogar an der Spitze. Zwar nicht Nathans Version, sondern diese der Band The Longest Johns. Nathans Cover von «Wellerman» hat ihm dafür einen Plattenvertrag beim Label Polydor (Universal) eingeheimst.