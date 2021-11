Das Wasser im Pool glitzert an der Oberfläche in der Sonne, während Marie-Luise vom ersten grossen Highlight ihrer Wohnung erzählt: Das grosse Wasserbecken steht den Bewohnerinnen und Bewohnern von drei Wohnblöcken zur freien Verfügung. Die zahlreichen Liegestühle auf der angrenzenden Terrasse erinnern direkt an eine grosse Hotelanlage auf Mallorca, Kreta oder Teneriffa.

Highlights ohne Ende

Gleiches gilt für das grosse Gym (Marie-Luise: «Ich sollte es viel öfter benutzen») und den Wellnessbereich. Was macht man, wenns im Herbst zu kalt wird, draussen im Whirlpool? Richtig, man wechselt in den Whirlpool drinnen. Zusätzlich können die Bewohnenden auch gleich noch drei verschiedene Saunen uneingeschränkt benutzen.

Doch nicht nur der Gemeinschaftsbereich bietet einige Highlights, auch die Wohnung von Marie-Luise selbst kann sich sehen lassen. Zwei Badezimmer, ein Gästebereich und eine grosse Küche lassen die vier Wände zum perfekten Zuhause für die 28-jährige Pflegefachfrau werden. Als leidenschaftliche Bäckerin erfreut sich die gebürtige Österreicherin besonders am Küchenbereich: «Ich kann mich hier austoben, mein Partner und ich kochen wahnsinnig gerne frisch und hier haben wir genug Platz dafür.»

Hundebilder schaffen persönliche Note

Eine persönliche Note verschaffen den Räumlichkeiten insbesondere die Bilder von Marie-Luises Hund und ihrer Familie, welche Bestandteil von praktisch jedem Zimmer sind. Dem aufmerksamen Betrachter entgeht auch nicht, dass zahlreiche Dekogegenstände und Pflanzen die Wohnung schmücken.

Ein letztes Highlight beim Wohnungsrundgang bietet der Balkon. 24 Quadratmeter gross, aus praktisch allen Räumen her zugänglich und mit einer malerischen Aussicht auf das majestätisch über Holderbank thronende Schloss Wildegg.

Wer sich nun fragt, wie viel Miete all diese aussergewöhnlichen Annehmlichkeiten kosten, findet die Antwort dazu im Video.

(con)