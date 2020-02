Wie gut kennst du unsere Planeten?

Vor 90 Jahren wurde der Himmelskörper entdeckt, welcher die Gemüter noch heute erhitzt: Der Eiszwerg Pluto am Rande unseres Sonnensystems. Noch nach mehr als einem Jahrzehnt hält die Diskussion um seine Degradierung zum Zwergplaneten an, die von der Internationalen Astronomischen Union IAU 2006 entschieden worden war.

Die ferne Eiswelt war am 18. Februar 1930 von Clyde Tombaugh am Lowell-Observatorium in Flagstaff (US-Bundesstaat Arizona) aufgespürt worden, das zum Jahrestag der Entdeckung ein eigenes Pluto-Festival veranstaltet. Entgegen der ursprünglichen Annahmen ist Pluto winzig, nur etwa ein Drittel so groß und ein Fünftel so schwer wie unser Mond.

Auch ohne Pluto hat unser Sonnensystem einiges an Planeten zu bieten. Wie gut weisst du über sie Bescheid? Mach jetzt den Test!