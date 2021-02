Lara Gut-Behrami hat am Donnerstag im Riesenslalom in Cortina d'Ampezzo ein zweites Mal WM-Gold geholt. SRF-Moderator will den Zuschauerinnen und Zuschauern am Abend in der Tagesschau die überglückliche Tessinerin zeigen, doch das Betriebssystem will nicht mitmachen.

«Hier sollte ein Bild von Lara Gut sein, wie sie strahlt, doch leider ist das im Moment nicht abrufbar», sagt Fischlin. Besonders witzig fürs aufmerksame Publikum: Im Hintergrund startet tatsächlich das System Windows 7 neu – das geschlagene zwölf Jahre alt ist. Wie lange die Kiste wohl noch mitmachen wird?

(red.)