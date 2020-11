Die Lyrics und das Video zum Song «Wap» von Cardi B und Megan Thee Stallion sind wie ein Softporno. «Wet Ass Pussy», so heisst der Titel. Sie rappen über sexuelle Selbstbestimmung von Frauen, ihren Wünschen und was sie von Männern im Bett erwarten. Keine Zensierungen der Lyrics und ein Musikvideo, dass offenkundig sexuell und ohne Tabus ist. Cardi Bs und Megans Weg, allen zu zeigen, dass sie als Frauen machen können und dürfen, was sie wollen.

Klar, es kann darüber gestritten werden, ob Songzeilen wie «spit in my mouth, look in my eyes, this pussy is wet, come take a dive» der richtige Ansatz sind, Tabus rund um die weibliche Sexualität zu brechen. Und trotzdem: Das Lied hat einen feministischen Ansatz und möchte Frauen auffordern, zu sagen, was ihnen gefällt.