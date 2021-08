Zeig uns deinen (umgebauten) Camper-Bus!

Es ist Hochsaison bei den Camper-Bussen: Autoscout 24 verzeichnete in den letzten beiden Jahren Rekorde bei den Suchanfragen nach Wohnmobilen. Und noch nie wurden in der Schweiz so viele neue Camper zugelassen wie in dieser Zeit. Gehörst du auch zu den Leuten, die sich den Traum eines fahrenden Zuhauses für die Ferien erfüllt haben? Das wollen wir sehen!

Kommentiere unter diesen Artikel oder schicke uns eine Nachricht und ein Foto deines Busses via Whatsapp auf die Nummer 0848 22 22 11. Dann kommen wir vielleicht mit Mikrofon und Kamera bei dir und deinem Bus-Projekt vorbei.

So wie bei den vier Elektroingenieur-Studenten aus der Ostschweiz. Sie haben sogar ein ganzes Postauto umgebaut.