Unterwasser-Museum in Florida eröffnet

In der Nähe der Florida Key an der Südspitze des US-Bundesstaats steht seit 1965 die Jesus-Statue "Christ of the Abyss" in knapp acht Metern Tiefe im Meer. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/STEPHEN FRINK / HO

Üblicherweise besuchen Kunstfreunde Museen und Galerien an Land und im Trockenen – in den USA können sie künftig aber auch eine Taucherausrüstung anlegen und Skulpturen in 18 Metern Tiefe unter Wasser betrachten.