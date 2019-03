Unterwasserrestaurant in Norwegen eröffnet

In Norwegen können Besucher nunmehr in ein Restaurant unter Wasser gehen. © KEYSTONE/EPA NTB SCANPIX/TOR ERIK SCHRODER

In Lindesnes an der Südküste Norwegens hat am Mittwochabend das erste Unterwasserrestaurant Europas geöffnet. Das Gebäude ragt diagonal aus dem Wasser.Der Speisesaal für 40 Gäste befindet sich fünf Meter unter dem Meeresspiegel und öffnet sich mit einem grossen Panoramafenster zur See.