Uriella stirbt kurz nach 90. Geburtstag

Erika Hedwig Bertschinger-Eicke – besser bekannt als Uriella – ist laut «Blick» am Sonntag im Alter von 90 Jahren verstorben. Helmut Kaiser, der Bürgermeister ihres Wohnortes Ibach im Schwarzwald, bestätigt gegenüber der Zeitung: «Ich habe am Sonntag von Fiat Lux einen Anruf erhalten, dass Uriella verstorben sei.»

Das selbsternannte «Sprachrohr Jesu» prägte ihre Glaubensgemeinschaft in den letzten Jahren trotz Krankheit – geistig soll Uriella bis zu ihrem Tod klar gewesen sein. Wegen der Nervenkrankheit ALS war Uriella gelähmt und litt an starken Schmerzen. Am 20. Februar feierte die Zürcherin ihren 90. Geburtstag.

Nach einem Reitunfall in den 1970er-Jahren hatte Uriella behauptet, hellsehen zu können. Später gab sie ihre Offenbarungen weiter und trat in Gottesdiensten auf, ehe sie 1980 die Bewegung Fiat Lux gründete.

