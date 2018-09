Ende des 600-jährigen Landgerichts

Das Urserntal hat seit rund 600 Jahren eine eigene Gerichtsbarkeit - damit könnte bald Schluss sein. (Archivbild) © KEYSTONE/URS FLUEELER

Die 600-jährige Gerichtstradition im Urserntal steht vor dem Ende. Der Urner Landrat hat am Mittwoch in seiner Sitzung die Aufhebung des Gerichtsbezirks Ursern, in dem weniger als 2000 Menschen wohnen, gutgeheissen. Das letzte Wort hat das Volk.