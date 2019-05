Urs Fischer vollendet Aufstiegsmärchen mit Union Berlin

Steven Zuber zieht ab - und scheitert mit seinem Schuss an Union-Goalie Rafal Gikiewicz © KEYSTONE/EPA/FELIPE TRUEBA

Urs Fischer schafft mit Union Berlin Historisches. Nach einem 2:2 im Barrage-Hinspiel in Stuttgart genügt Union im Rückspiel in Berlin ein 0:0 zum erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga.Dem Zürcher Urs Fischer glückte in seiner ersten Saison als Trainer in Deutschland sogleich der grosse Coup.