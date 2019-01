Ursache bei den Fahrzeugen oder Gleisen

Die Appenzeller Bahn fährt bis Dienstag nicht mehr in der Stadt St.Gallen. © FM1Today/Lena Rhyner

Die Appenzeller Bahn kann in der Stadt St.Gallen bis Dienstag nicht fahren. Grund ist eine Störung an den Fahrzeugen oder an der Gleisinfrastruktur. Es verkehren Ersatzbusse, Reisende müssen mit Verspätungen rechnen.