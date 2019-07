Urteil gegen Bergbaukonzern Vale wegen Dammbruchs in Brasilien

Nach dem Dammbruch im Südosten Brasiliens im Januar begrub eine Schlammlawine Menschen, Häuser und Strassen unter sich. Mindestens 248 Personen kamen ums Leben. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA EFE/ANTONIO LACERDA

Rund fünfeinhalb Monate nach dem verheerenden Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien ist der Bergbaukonzern Vale erstmals zur Wiedergutmachung verurteilt worden. Das Unternehmen müsse alle entstandenen Schäden beheben, ordnete ein Richter in Belo Horizonte an.