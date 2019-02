US-Arbeitsmarkt startet mit Volldampf ins Jahr

In den USA sind im Januar überraschend viele neue Arbeitsplätze geschaffen worden. © KEYSTONE/AP/JULIO CORTEZ

Der Job-Boom in den USA hat sich zu Jahresbeginn überraschend verstärkt. Die Regierung in Washington meldete am Freitag für den Januar 304’000 neue Stellen. Zugleich wurde der Wert für Dezember auf 222’000 von 312’000 nach unten korrigiert.