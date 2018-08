US-Bundesrichter ordnet Wiederaufnahme von Daca-Programm an

US-Präsident Donald Trump hat bei seiner Einwanderungspolitik einen Rückschlag erlitten. © KEYSTONE/AP/MATT ROURKE

Ein Bundesrichter in der US-Hauptstadt Washington hat am Freitag die US-Regierung angewiesen, das Daca-Programm zum Schutz junger Migranten wieder in Kraft zu setzen. Nach dem Entscheid von Richter John Bates kann die Regierung noch bis 23. August Einspruch einlegen.