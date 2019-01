US-Demokratin Gabbard peilt Präsidentschaftskandidatur 2020 an

Will bei der US-Präsidentschaftswahl 2020 gegen Amtsinhaber Donald Trump antreten: die demokratische Abgeordnete Tulsi Gabbard aus Hawaii. (Archivbild) © KEYSTONE/FR132414 AP/MARCO GARCIA

Die demokratische Abgeordnete Tulsi Gabbard will 2020 bei der Präsidentenwahl gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump kandidieren. Dies kündigte sie in einem TV-Interview an.