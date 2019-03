US-Experten: Neue Aktivitäten auf nordkoreanischer Raketenanlage

Das Satellitenbild zeigt den Abbau von Installationen auf der nordkoreanischen Raketenanlage in Sohae. Nun sollen dort wieder Aktivitäten beobachtet worden sein. Experten befürchten einen Wiederaufbau der Anlage nach dem gescheiterten Gipfel in Hanoi. (Foto: Airbus Defense & Space/38 North via AP) © KEYSTONE/AP Airbus Defense & Space/38 North