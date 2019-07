Teamleaderin Megan Rapinoe mit der WM-Trophäe bei der Triumph-Parade der US-Fussballerinnen in New York © KEYSTONE/AP/SETH WENIG

Die Amerikanerinnen bauen dank der erfolgreichen Titelverteidigung an der Frauen-WM in Frankreich ihren Vorsprung in der FIFA-Weltrangliste auf den Rekord von 121 Punkten aus.