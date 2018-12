US-Gesandter für globale Anti-IS-Koalition tritt zurück

Brett McGurk legt sein Amt per Ende Jahr nieder. Aus Regierungskreisen verlautete, er sei gegen die Entscheidung von Präsident Trump gewesen, die US-Truppen aus Syrien abzuziehen, die dort den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) unterstützten. © KEYSTONE/AP/HADI MIZBAN

Nach US-Verteidigungsminister Jim Mattis hat auch der US-Sondergesandte für die globale Anti-IS-Koalition, Brett McGurk, seinen Rücktritt erklärt. Das bestätigte das Aussenministerium am Samstag in Washington. McGurk lege sein Amt am 31. Dezember nieder, hiess es.