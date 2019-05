US-Grenzschutz will mit DNA-Tests Migranten prüfen

Migranten in Mexiko, die sich um Asyl in den USA bemühen. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/ERIC GAY

Der US-Grenzschutz will mit DNA-Tests prüfen, ob erwachsene Migranten und Kinder miteinander verwandt sind. Ein Schnelltest-Programm werde derzeit an mehreren Orten entlang der Grenze zu Mexiko gestartet, sagten Vertreter des US-Heimatschutzministeriums am Mittwoch.