US-Guru des Sexhandels schuldig gesprochen

Frauen aufs übelste ausgebeutet: Der schuldig gesprochene Sex-Guru Keith Raniere vor Gericht in New York. © KEYSTONE/FRE142054 AP/ELIZABETH WILLIAMS

Ein US-Guru ist von einer New Yorker Jury des Sexhandels für schuldig befunden worden. Der 58-Jährige Keith Raniere wurde am Mittwoch in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen.