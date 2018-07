US-Justizministerium gegen Time-Warner-Kauf

Ob AT&T die Firma Time Warner wirklich kaufen durfte - ist wieder offen. Das US-Justizministerium zieht einen entsprechenden Gerichtsentscheid weiter. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/RICHARD DREW

Der Streit über den Kauf der CNN-Mutter Time Warner durch den Telekomkonzern AT&T geht in eine neue Runde. Das US-Justizministerium kündigte am Donnerstag an, gegen ein Urteil in Berufung zu gehen, mit dem die 85 Milliarden Dollar schwere Übernahme genehmigt wurde.