US-Kongress kündigt Untersuchung zu Technologiekonzernen an

Der US-Kongress hat eine Untersuchung zum Wettbewerb in den digitalen Märkten wie Google, Facebook, Amazon und Co. angekündigt. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP

Die US-Demokraten im Abgeordnetenhaus wollen die Marktmacht der grossen Technologiefirmen wie Facebook, Google oder Amazon untersuchen lassen. Dies kündigte der Vorsitzende des Unterausschusses für Wettbewerb, David Cicilline, am Montag (Ortszeit) in Washington an.