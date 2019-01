US-Konsulat in Genf wegen Strompanne mit Explosion geschlossen

Der Vorfall in dieser Strasse in Genf führte zur Schliessung des US-Konsulats. (Archivbild) © KEYSTONE/MAGALI GIRARDIN

Eine durch eine Strompanne verursachte unterirdische Explosion hat am Mittwoch in Genf bei den dortigen US-Behörden einen Sicherheitsalarm ausgelöst. Das US-Konsulat in der Rhonestadt wurde deshalb am Nachmittag geschlossen.