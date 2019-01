US-Militäreinsatz an Grenze zu Mexiko bis Ende September verlängert

Die USA wollen weiterhin ihr Militär an der Grenze zu Mexiko einsetzen. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/GREGORY BULL

Die USA haben ihren Militäreinsatz an der Grenze zu Mexiko bis Ende September verlängert. Dies teilte das US-Verteidigungsministerium in Washington am Montag (Ortszeit) mit.Ursprünglich war der Einsatz tausender US-Soldaten an der Grenze zu Mexiko bis zum 31. Januar begrenzt gewesen.