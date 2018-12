US-Notenbank erhöht Zinsen zum vierten Mal

Dies teilten die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch mit. Die Entscheidung des Offenmarktausschusses der Fed war in dieser Form weitgehend an den Märkten erwartet worden, wenngleich es bis zuletzt Restzweifel gegeben hatte.

2019 sollen nur noch zwei Anhebungen folgen. Powell hatte jüngst betont, die Fed nähere sich einem Zinsniveau, mit dem die Wirtschaft weder angeschoben noch gebremst werde. Daher sei nun ein behutsames Vortasten ratsam.

US-Präsident Donald Trump hatte erheblichen Druck auf die eigentlich unabhängig von der Politik agierende Notenbank ausgeübt. Trump glaubt, dass durch unnötig hohe Zinsen die US-Konjunktur abgewürgt werden könnte. Es ist der neunte Zinsschritt der Fed seit 2015 und der vierte im laufenden Jahr.

(SDA)