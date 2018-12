US-Notenbank Federal Reserve erhöht Leitzins – US-Börsen negativ

Der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell (rechts), will sich nicht von US-Präsident Donald Trump (links) in die Politik der Zentralbank reinreden lassen. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Nach der vierten Erhöhung der US-Leitzinsen 2018 und einer etwas weniger optimistischen Prognose für 2019 ist es an den Börsen in den USA nach unten gegangen. Der Leitindex Dow schloss in New York auf einem neuen Tiefstand für 2018.