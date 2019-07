US-Notenbank senkt Zinsen erstmals seit über zehn Jahren

US-Notenbankchef Jerome Powell hat am Mittwoch den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Es handelt sich um die erste Leitzinssenkung in den USA seit der Finanzkrise. (Archiv) © KEYSTONE/AP/KIICHIRO SATO

Der Leitzins in den USA sinkt erstmals seit der Finanzkrise. Die US-Notenbank hat ihn erwartungsgemäss um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Der Zinssatz befindet sich damit in der Spanne von 2,00 bis 2,25 Prozent, wie die Federal Reserve (Fed) am Mittwoch erklärte.