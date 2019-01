US-Popstar Christina Aguilera schart ihre Fans um sich: Ende Mai startet ihre eigene Show in Las Vegas. (Archivbild) © Keystone/AP/CHARLES SYKES

US-Sängerin Christina Aguilera («Genie in a Bottle») hat ihre eigene Show in Las Vegas angekündigt. «Ich will weiterhin meine Fans in Europa sehen, aber wie viel einfacher ist es, wenn alle zu einem einzigen Ort kommen.»