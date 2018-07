Trump attackiert Deutschland und versöhnt sich wieder mit Merkel

Auf Streit aus: Kurz vor Beginn des Nato-Gipfels am Mittwoch in Brüssel hat US-Präsident Donald Trump Deutschland erneut scharf wegen zu geringen Verteidigungsausgaben kritisiert. Zudem koppelte er seine Kritik an den Bau des deutsch-russischen Erdgasprojekts "Nord Stream 2“. © KEYSTONE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Am Nato-Gipfeltreffen in Brüssel ist der Streit zwischen den USA und Deutschland eskaliert: US-Präsident Donald Trump griff Berlin am Mittwoch in Brüssel frontal wegen zu niedriger Militärausgaben und milliardenschwerer Gasimporte aus Russland an.