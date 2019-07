US-Präsident Trump nominiert für Fed-Direktorium

Präsident Donald Trump will dem Fed-Chef Jerome Powell (links) zwei "Tauben" zur Seite stellen. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/ALEX BRANDON

US-Präsident Donald Trump will zwei Wirtschaftsfachleute für die freien Plätze im Direktorium der US-Notenbank Fed nominieren. Dabei handelt es sich um die Ökonomen Judy Shelton und Christopher Waller. Dies teilte Trump per Twitter am frühen Dienstagabend mit.