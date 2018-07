US-Präsident Trump zeigt sich im Handelsstreit unversöhnlich

US-Präsident Donald Trump will im Handelsstreit mit anderen Ländern nicht einlenken. © KEYSTONE/EPA/JIM LO SCALZO

US-Präsident Donald Trump hat einen Kurswechsel im Handelsstreit ausgeschlossen. Niemand solle die USA mehr abzocken. Darüber seien die «Handelsbetrüger» in Kenntnis gesetzt worden, sagte Trump am Montag in Washington.«Amerika hisst niemals die weisse Fahne.