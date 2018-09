Mac Miller ist im Alter von 26 Jahren gestorben. Gemäss dem Promi-Magazin TMZ wurde er in seinem Haus in San Fernando Valley tot aufgefunden worden. Der Rapper sei an einer Überdosis gestorben.

Malcolm James McCormik war ein erfolgreicher Rapper. Bereits mit 15 Jahren brachte er sein erstes Mixtape raus. Der aus Pittsburgh stammende Musiker trat auch einige Male am Openair Frauenfeld auf.

