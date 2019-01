Die US-Sängerin Pink soll bald einen Hollywood-Stern bekommen. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA AAP/BRENDON THORNE

Die 39-jährige US-Sängerin Pink wird mit einem Stern auf dem «Walk of Fame» geehrt. Am 5. Februar soll die dreifache Grammy-Preisträgerin die Plakette mit ihrem Namen auf dem Hollywood Boulevard enthüllen.Dies teilten die Betreiber der berühmten Flaniermeile am Donnerstag mit.