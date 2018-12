US-Sammelklage gegen Hyundai und Kia wegen Feuergefahr von Autos

Autofabrik des südkoreanischen Herstellers Hyundai in Asan im Süden der Metropole Soul. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/LEE JIN-MAN

Den südkoreanischen Autoherstellern Hyundai und Kia droht wegen angeblicher Brandrisiken bei einer Reihe von Modellen rechtlicher Ärger in den USA. Eine Kanzlei reichte am Freitag eine Sammelklage im Namen von Fahrzeugbesitzern bei einem Gericht in Kalifornien ein.