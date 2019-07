US-Sanktionen prallen an zwei iranischen Frachtern in Brasilien ab

Nach dem Festsetzen von Tankern durch Iran im Persischen Golf konnten zwei iranische Frachtschiffe, die unter US-Sanktionen in Brasilien litten, ihre Fahrt wieder aufnehmen. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Zwei Anfang Juni in Brasilien gestrandete iranische Frachter haben ihre Fahrt am Samstag fortgesetzt. Einer von ihnen habe am Samstag einen anderen brasilianischen Hafen angesteuert, um dort Mais an Bord zu nehmen.