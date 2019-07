US-Schauspieler Cameron Boyce starb nach Epilepsie-Anfall

Starb laut Gerichtsmedizinern nach einem epileptischen Anfall Anfang Juli: US-Schauspieler Cameron Boyce. (Archivbild) © KEYSTONE/AP Invision/RICHARD SHOTWELL

Der US-amerikanische Schauspieler Cameron Boyce, bekannt aus der Disney-Serie «Jessie», ist an den Folgen eines epileptischen Anfalls gestorben. Das gab die Gerichtsmedizin in Los Angeles am Dienstag bekannt.Der 20-Jährige war am 6. Juli leblos in seiner Wohnung in Hollywood aufgefunden worden.