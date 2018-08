US-Schauspielerin Charlotte Rae mit 92 Jahren gestorben

Charlotte Rae, hier im Jahr 2014, ist am 5. August 2018 im Alter von 92 Jahren gestorben. (Archiv) © Keystone/AP/RICHARD SHOTWELL

Die Schauspielerin Charlotte Rae, die das US-Fernsehpublikum aus den Sitcoms «Diff’rent Strokes» und «The Facts of Life» kennt, ist tot. Sie sei am Sonntag im Alter von 92 Jahren in Los Angeles gestorben, bestätigte die Familie mehreren US-Medien.