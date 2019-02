US-Senat beschliesst umfassendes Naturschutzgesetz

Der US-Senat hat sich für eine deutliche Stärkung des Naturschutzes ausgesprochen - das neue Gesetz sieht unter anderem eine Ausweitung des Death-Valley-Nationalparks vor. (Archiv) © KEYSTONE/AP National Park Service

Erstmals seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump können sich Umweltschützer in den USA über eine deutliche Stärkung des Naturschutzes freuen. Der US-Senat in Washington stimmte am Dienstag (Ortszeit) für den sogenannten Natural Resources Management Act.