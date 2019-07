US-Sonderermittler Mueller verschiebt Aussage vor Kongress

Will mehr Redezeit vor dem US-Parlament: Robert Mueller, der Sonderermittler in der Affäre um mögliche Kontakte zwischen Präsident Donald Trumps Wahlkampfteam und Russland. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/CAROLYN KASTER

Der Sonderermittler in der Russland-Affäre um US-Präsident Donald Trump, Robert Mueller, hat seinen mit Spannung erwarteten Auftritt vor den Abgeordneten des US-Kongresses um eine Woche verschoben. Er verlangt demnach mehr Redezeit und einen passenden Termin.Statt am 17. werde Mueller nun am 24.