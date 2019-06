US-Trompeter Dave Bartholomew im Alter von 100 Jahren gestorben

Der US-Trompeter Dave Bartholomew (l) und sein Musikkollege Fats Domino (M) (Bild von 1999) © KEYSTONE/AP The Times-Picayune/JENNIFER ZDON

Der US-Trompeter Dave Bartholomew, der gemeinsam mit seinem Musikkollegen Fats Domino Hits wie «Ain’t That A Shame» und «I’m Walkin’» schrieb, ist tot. Bartholomew sei bereits am Sonntag im Alter von 100 Jahren in New Orleans gestorben.