US-Verteidigungsminister Mattis kündigt Rücktritt an

US-Präsident Donald Trump (rechts) und US-Verteidigungsminister Jim Mattis (links) sollen schon geraume Zeit unterschiedlichen Ansichten über zahlreiche Gegebenheiten gehabt haben. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MANUEL BALCE CENETA

US-Verteidigungsminister Jim Mattis hat einen Tag nach der Ankündigung eines vollständigen Truppenabzugs aus Syrien seinen Rücktritt bekanntgegeben. In einem Brief an US-Präsident Donald Trump nannte Mattis Meinungsverschiedenheiten als Grund für seinen Rücktritt.