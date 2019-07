Der von Dortmund zu Chelsea gewechselte Christian Pulisic erzielte die Tore zum 2:0 und 3:1. Die Partie hatte nach einer Viertelstunde Spielzeit wegen eines Gewitters für rund 90 Minuten unterbrochen werden müssen.

Mexiko hatte den ersten Halbfinal im Turnier der CONCACAF-Zone am Dienstag gegen Haiti für sich entschieden. Der Final findet in der Nacht auf Montag in Chicago statt.

(SDA)