USA mit Penalty-Toren in die Viertelfinals

Megan Rapinoe, Captain des US-Nationalteams, verwandelte beide Penaltys zum Achtelfinal-Sieg über Spanien © KEYSTONE/AP/ALESSANDRA TARANTINO

Die USA besiegen Spanien in den Achtelfinals der Frauen-WM in Reims dank zwei verwandelten Foulpenaltys mit 2:1 (1:1). Der Titelverteidiger trifft damit in den Viertelfinals auf Gastgeber Frankreich.In einer abwechslungsreichen Partie traf Rapinoe (7./76.) doppelt.