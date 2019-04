USA stufen iranische Revolutionsgarden als Terrororganisation ein

Die Revolutionsgarden sind im Iran laut Verfassung die Eliteeinheit der iranischen Streitkräfte und seit mehr als drei Jahrzehnten weitaus wichtiger als die klassische Armee. (Archivbild) © Keystone/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump wird die iranischen Revolutionsgarden als ausländische Terrororganisation einstufen. Das kündigte Trump am Montag in einer vom Weissen Haus verbreiteten Mitteilung an.