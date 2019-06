Zweiter Sieg im zweiten Spiel für den Titelverteidiger: Die Amerikanerinnen freuen sich an der Frauen-WM über den vorzeitigen Einzug in die Achtelfinals © KEYSTONE/EPA/SRDJAN SUKI

Titelverteidiger USA und Mitfavorit Schweden erreichen an der Frauen-WM in Frankreich ohne Probleme die Achtelfinals.Die Amerikanerinnen bezwangen nach ihrem 13:0-Rekordsieg zum Auftakt gegen Thailand in ihrem zweiten Match Chile mühelos mit 3:0.